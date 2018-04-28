Erdoğan: Gelin İzmir'i şaha kaldıralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Ticaret Odası özel meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "İzmir, hiç kimsenin, hiçbir siyasi anlayışın ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemli, büyük bir şehirdir." dedi.



Erdoğan'ın açıklamarından önemli başlıklar;

İzmir'in istikrara çok daha fazla değer vermesi gerekiyor. İzmir ve genel olarak kıyı bölgesi Demokrat Parti'ye Menderes'e verdikleri büyük destekle demokrasiye bağlılıklarını ispatlamışlardır.

'BELEDİYENİN YAPMASI GEREKEN YATIRIMI BAKANLIK YAPTI'

İzmir AK Parti hükümetleri döneminde diğer vilayetlerimizle birlikte İzmir'in de her alanda gelişmesi için gereken altyapıyı kurduk, belediyelerin yapması gereken pekçok yatırımı da bakanlıkların destek çıkması ile gerçekleştirdik.

Verdiğimiz desteğe rağmen İzmir hala patinaj yapıyorsa üzerinde durup düşünmemiz lazım.

'GELİN İZMİR'İ ŞAHA KALDIRALIM'

Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçların doğmasını beklemek akıl karı değil. İzmi'i geometrik bir büyüme sürecine sokalım gelin izmiri şaha kaldıralım. İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemlidir.