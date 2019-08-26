Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz."

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