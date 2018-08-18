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Erdoğan eylem planında açıklamıştı! Dağıtımı başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı çerçevesinde açıkladığı 50 bin küçük baş hayvanın dağıtımı Kurban Bayramı sonrası başlıyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
Erdoğan eylem planında açıklamıştı! Dağıtımı başlıyor

Çelik, AA muhabirine, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kırsala dönüşün sağlanması ve küçük aile işletmelerini destekleme amacıyla 500 bin baş koyun dağıtım projesinin 1 yıl önce hayata geçirildiğini hatırlatan Çelik, proje için yaklaşık 120 bin kişinin başvurduğunu, 5 bininin projeden faydalanmaya hak kazandığını söyledi.

Projeden faydalanmaya hak kazanan yetiştiricilerin, bankaların teminat şartlarını da yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, hayvanların TÜDKİYEB'ten tedarik edileceğini anlattı.

'50 BİN HAYVAN TESLİM EDECEĞİZ'

Çelik, TİGEM ile ön protokol imzaladıklarını belirterek, "Devletimizin bu görevi bize vermesi büyük bir onurdur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin hayvanın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlayacağız. Bu eylem planı kapsamında en az 50 bin hayvanı hak edenlere teslim edeceğiz." diye konuştu.

Hayvan dağıtımı konusunda belli bir il sınırlaması olmadığına işaret eden Çelik, tüm illerde merkez birliklerinin imkanları doğrultusunda dağıtımın gerçekleştirileceğini aktardı.

Nihat Çelik, dağıtımın kendileri için büyük bir sınav olacağını belirterek, "Çiftçiye destek çerçevesinde verilen hayvan gebe olmalı. Vereceğimiz hayvanlar anaç, 15-30 ay arasındadır ve gebe olacak. Eğer kuzu verilirse, belli bir olgunluğa gelene kadar maliyeti çok olur, çiftçi zarar görür. Anaç koyun verirsek çiftçimiz ilk aşamada kuzusunu satarak masraflarını öder ve işine yatırım yapmaya başlar. Bu adımlar ülkemizdeki kırmızı et stokunun artmasına destek verir." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
  1. ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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