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Erdoğan Eskişehir'de müjdeyi verdi: 29 Ekim'de açılacak

Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane 29 Ekim'de hizmete açılacak" dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:31
Erdoğan Eskişehir'de müjdeyi verdi: 29 Ekim'de açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Bugün Eskişehir ülkemizde gezilip görülmesi gereken şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son 17 yılda Eskişehir'e pek çok yatırım yaptık. Sık sık hayıflandığım bir tespiti paylaşmak istiyorum. Türkiye 17 yılda tarihinin en büyük yatırımlarına ve hizmetlerine kavuşmuştur. Bununla birlikte iki konuda hedeflerimizin gerisinde kaldık. Eğitim ve kültür sanat... Sorun bu alana verdiğimiz önemde değildir. Hangi kıtaya giderseniz gidin insanların ne giyeceğine, ne dinleyeceğine hayatlarının her anı bu dev kültür endüstrisi tarafından şekillendirilmektedir. Farklılıkların yok olmaması için kendi tarihimize, kültürüne sahip çıkmamız gerekiyor. Aksi taktirde gençlerin bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır. Eğitimi kültürü güçlendirmenin yolu bu alanda gayret gösterenleri desteklemekten geçiyor. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:31
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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