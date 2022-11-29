Erdoğan-Esed görüşmesine dair bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşmesi konusunda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç kez Esed’le de görüşebileceğini açıklamıştı. İki lideri bir araya getirmek için arka kapı diplomasisi yürütülüyor. Sanıyorum uzun olmayan bir süreç içinde bu görüşme gerçekleşecek" dedi.

“Güzel gelişmeler olacak” diyen Selvi, “'Güzel gelişmeler olacak' sözü bana ait değil. İstanbul seçimleri sırasında ünlü olan, 'Her şey güzel olacak' sloganıyla da bir ilgisi yoktur: Bu tanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Erdoğan, Ortadoğu’daki yeni süreci, 'Güzel gelişmeler olacak' diye özetliyor. O nedenle ben ısrarla ortada bir grand strateji var diyorum. Ve büyük resme odaklanılmasını öneriyorum" ifadesini kullandı.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaten bir süredir Esed’le görüşebileceğini ifade ediyor: Görüşme öncesinde bazı başlıklar müzakere ediliyor. Ama bu arada Esed’in bazı zorlukları olduğu anlaşılıyor. Bunun başında da Esed’in Erdoğan’la görüşmeye kendisini hazır hissetmemesi geliyor" yorumunu yaptı.