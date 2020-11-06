Erdoğan, enkaz üzerinden iktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu’na sert çıktı

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İzmir’de yaşanan 6.6’lık depreme değinerek, deprem anından itibaren arama, kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti, sağlık hizmetleri ile barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını söyledi.

1 ay içinde konutlara başlanacak

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının hepsinin bölgede seferber olmak suretiyle bu işi yakından takip ettiklerini vurguladı. Günlerdir canla başla çalışan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşu mensuplarına şükranlarını sunan Erdoğan, “Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız. Şu andaki yol haritamız bu” dedi.

İzmir’e turistik geziye gitmiş

Felaketin bir ders olduğunu belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat, 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, ‘5 gün oldu, hâlâ enkazlar kaldırılmadı’ diyor. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp, günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin ya. Bunu da yapmıyorsun, orada hayatını her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım ve sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay ile ilgili de ‘Bir tane Kızılay çadırı görmedim’ demişti. Malatya’daydı galiba, Elazığ’da. Şimdi burayla ilgili de Kızılay’a verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanlarıyla orada.

PKK, masum ağaçları yakıyor

Orman yangınları ve ağaçlandırmaya da değinen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Hükümetlerimiz döneminde ülkemizde 4,7 milyar fidanı toprakla biz buluşturduk. Bunun için yıllık fidan üretimimizi 75 milyondan, 350 milyona çıkardık. Değer yandan orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Gördüğünüz gibi teröristler boş durmuyor, baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyorlar. Bu defa işte her canlı gibi sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar. Çünkü bir insan gibi ağaçlar da bizim için bir canlıdır, aynı şekilde değerlidir. Onun için ecdadımız Fatih ne diyor; ‘ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum’ derken, bu işe verdiği önem sebebiyledir. Bu kadar önemli ama bu teröristler benzini dökerek, İskenderun’da, Hatay’ın değişik ilçelerinde, maalesef bu ağaçlarımızı, bu ormanlarımızı yaktılar. Ve buralarda ciddi mücadeleler yapıldı ve hala da devam ediyor.”

Stokçulara ithalatla darbe

Ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünlerde spekülatörlerin stok yaparak fiyatları yükselttiğini gördüklerinde ithalat yolunu açtıklarını söyledi. Erdoğan, “Üreticiyi de tüketiciyi de mağdur eden bu tür stokçuluk faaliyetlerine elbette göz yumamayız. Salgın döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken Türkiye’nin bunun dışında kalması beklenemez” diye konuştu.

Temiz enerji üretimi seferberliği yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, “Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da öğren” dedi.