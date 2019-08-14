Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'nun bayramını kutladı14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonla görüştü.
Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
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