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Siyaset Erdoğan: En büyük hedefimiz...
Siyaset

Erdoğan: En büyük hedefimiz...

Yeniakit Publisher
2023-10-30 11:22:00 -
Erdoğan: En büyük hedefimiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetin ikinci asrına girildiğini hatırlatan Erdoğan, "Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki sürece ait hedefi ise şöyle açıkladı:

nümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır."

Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız.
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"Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz" diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının” önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir.

Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim.

Yeter ki biz “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim.

Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir."

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Yorumlar

Mehmet Ali

Çok açi herkes yahudiye çalışıyor 

SIRACI

Hedefin ne olduğunu cümle alem biliyor ama o biraz sıkar sizi kızlar!...Vahdettin köşkü ne demek loo?. vatanı satıp ingiliz piçleriyle kaçıp giden korkağın adını kullanıp güye atamızı ve cumhuriyeti silecek, onun yerine sahipleri amerikalıların istediği katarımsı arap bozması, uydu ve köle bir memleket kuracaklar, nah kurdururuz denemesi bedava..parayla değil sırayla!...
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