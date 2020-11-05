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Gündem Erdoğan duyurmuştu! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Gündem

Erdoğan duyurmuştu! Koronavirüs kısıtlamaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu kısıtlama uygulanmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, 22.00'dan itibaren bar, kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve benzeri iş yerleri kapanırken, yemek hizmeti veren mekanlarda sadece paket servisi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 07:00:00 - 2020-11-05 07:03:03
Erdoğan duyurmuştu! Koronavirüs kısıtlamaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birçok iş yerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 22.00'dan sonra kapanacağını söyledi. Yeni kısıtlamalar, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hayata geçirildi.

İstanbul'da, halı saha, sauna, berber, kuaför, kafe, bar, restoran, lokanta, pastane, kahvehane, spor salonları, güzellik merkezi, düğün salonu, internet kafeler gibi toplulukların yoğun olarak bulunduğu mekanlar, genelge gereği 22.00'dan itibaren kapandı. Yemek hizmeti veren mekanlar ise sadece paket servis hizmeti vermeye devam edecek.

Beşiktaş'ta, genelge kapsamına giren iş yerleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren hizmetlerini sona erdirdi. Bar, kafe ve bazı lokantalar kapanırken, paket servis yapılan mekanların önünde kuyruk oluştu.

Kadıköy'de, Barlar Sokağı olarak bilinen Kadife Sokak'taki bar ve kafeler kısıtlama saatinin başlamasıyla faaliyetlerini sona erdirdi.

Fatih'te birçok mekan kapatılırken, bazı kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.

 

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