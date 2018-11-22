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Erdoğan duyurdu! Ve kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) kapsamındaki proje ve faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekenin yapılması istendi.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:57
Erdoğan duyurdu! Ve kuruldu

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde Erdoğan,  İSEDAK'ın Türkiye'nin daimi başkanlığında İslam ülkelerinin en önemli ekonomik ve  ticari iş birliği projesi olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak İSEDAK'ın daimi başkanı  olduğunu ve uluslararası sekretarya hizmetlerinin Türkiye'nin uhdesinde  bulunduğunu ifade eden Erdoğan, İSEDAK'ın önümüzdeki dönemde çalışmalarını daha  etkin bir biçimde sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım 2018 tarihli 21 sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi'yle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde "İSEDAK  ve Uluslararası Kalkınma işbirliği Genel Müdürlüğü"nün kurulduğunu hatırlatarak,  şunları kaydetti:

"Bu birim, İSEDAK'ın üye ülkelere yönelik Uluslararası Sekretarya  hizmetlerini deruhte etmenin yanı sıra ülkemizin İSEDAK kapsamındaki tüm iş  birliği faaliyetlerinin koordinasyon ve takibinden de sorumlu olacaktır. İSEDAK  kapsamında alınan kararların ve İSEDAK iş birliğine yön veren İSEDAK  Stratejisinin başarıyla uygulanması ve etkin takibi için Bakanlıklarımız ve kamu  kurumlarımız tarafından azami düzeyde katkı sağlanması, gerekli kurumsal, beşeri  ve mali tedbirlerin alınması ve ihtiyaç halinde özellikle yıllara sari projeler  için özel görevlendirmeler yapılması önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, tüm Bakanlıklarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımız  İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle olan ekonomik ve ticari işbirliğimizin  güçlendirilmesini teminen, talep edilmesi halinde, İSEDAK Çalışma Gruplarına,  İSEDAK Proje Finansmanı Programına ve geliştirilecek diğer program/projelere,  proje uygulayıcısı ya da proje ortağı olarak aktif katılım sağlayacaklardır."

İSEDAK milli koordinasyon komitesi kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje ve faaliyetlerin etkili bir şekilde  yürütülmesi, koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanı  başkanlığında ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların  başkanlarından müteşekkil bir "İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi" kurulduğunu  duyurarak, şöyle devam etti:

"Milli Koordinasyon Komitesi, İSEDAK faaliyetlerinin ülkemizdeki  koordinasyonu, İSEDAK kapsamında alınan kararların ulusal ölçekte uygulanmasının  izlenmesi ve etkin uygulamaya dönük gerekli tedbirlerin alınması, Tercihli  Ticaret Sistemi (TPSOIC), İSEDAK Altın ve Gayrimenkul Borsaları, İİT Tahkim  Merkezi, İİT/İSEDAK Borsa Endeksi gibi önemli İSEDAK projelerinin ivedilikle  uygulanması için gerekli adımların atılması, İSEDAK Çalışma Grupları ve Proje  Finansmanı Mekanizması kapsamında yürütülen işbirliği çabalarına ilgili milli  kurumlarımızın aktif katılım ve katkısının sağlanması için gerekli önlemlerin  alınması görevlerini ifa edecektir."

Erdoğan, ihtiyaç duyulması halinde komite toplantılarına, ilgili kamu  kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, üniversiteler, meslek birlikleri ve özel  sektör temsilcilerinin de davet edilebileceği bilgisini paylaşarak, yılda en az  iki kez toplanacak komitenin çalışma usulleri, gündemi ve toplantı takviminin  Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirleneceğini ve sekretarya  hizmetlerinin aynı başkanlıkça yürütüleceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 06:57
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