Erdoğan duyurdu! Türkiye'den Yunanistan'a büyük şok
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la ilgili alınan kararı duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'la ilgili alınan kararı duyuran Erdoğan şu ifadeleri kullandı.
"Biz, Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk. Biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa onlarla birlikte olmayı asla düşünemeyiz."