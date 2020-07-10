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Gündem

Erdoğan duyurdu! Ayasofya'nın açılışında dikkat çeken tarih: İşte 24 Temmuz'un önemi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurduğu tarihle ilgili çarpıcı bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 22:09:00 -
Erdoğan duyurdu! Ayasofya'nın açılışında dikkat çeken tarih: İşte 24 Temmuz'un önemi!

Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi, Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir" diye konuştu.

24 Temmuz'da Cuma namazıyla ibadete açılacak

Erdoğan daha sonra ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz 2020 Cuma günü cuma namazının ardından ibadete açılacağını duyurdu.

'Lozan Anlaşması' ayrıntısı

Erdoğan'ın açıkladığı 24 Temmuz tarihinin ise Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

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vedat uşaklıgil ataseven

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