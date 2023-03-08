Erdoğan düşmanlığıyla topyekün birleşiyorlar! Yüzde 0,0001'lik o parti de Millet İttifakı’na destek verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, Liberal Demokrat Parti'nin de Saadet ve İP ile aynı masada oturması ile sonuçlandı.

Türkiye Değişim Partisi'nin Millet İttifakı'na desteğini açıklamasından sonra, LDP de, 6'lı masadan yana saf tuttu.

Liberal Demokrat Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Ekonomi görüşlerimiz her ne kadar uyuşmasa da mevcut şartlar ve söylemler çerçevesinde hukuka saygı, çağdaş laik demokrasi ve şeffaf bir Meclis için desteğimizin Millet İttifakı’ndan yana olduğunu kamuoyuna açıklarız.

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