Erdoğan düşmanlığı yapan Emre Uslu alçağı şimdi de Ramazan-ı Şerif'e dil uzattı
Erdoğan düşmanlığı gözünü kör eden FETÖ’cü Emre Uslu, Müslümanların kutsallarına bile dil uzatmaktan geri durmuyor.
İslam’ı hain amaçları için kullanan alçak terör örgütü FETÖ’nün önde gelen alçaklarından Emre Uslu, sosyal medyadan iğrenç bir paylaşımda daha bulundu.
Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı gözünü kör eden FETÖ’cü alçak, Ramazan-ı Şerife bile dil uzattı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uslu “Tüm sultanlar bir süre sonra dayanılmaz oluyor. 11 ayın sultanı bile” ifadelerini kullandı.
Tüm Müslümanların huzur bulduğu maneviyat ayı Ramazan’ı hedef alan hain, kirli zihniyetini gözler önüne serdi.