"Erdoğan, dünyanın ve ümmetin lideri ilan edilmeli"

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata gündeme ilişkin değerlendirmelerine devam ediyor.

Vehbi Korkutata, son yazısında Pakistan Şeyhülislamı Muhammed Asif İmam Celali'nin sözlerini konu aldı.

İşte Korkutata'nın o yazısı:

Pakistan Şeyhülislamı Muhammed Asif İmam Celali, "Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ruhu ve ümmetin lideri ilan edilmelidir. Pakistan yönetimi ise 'Biz hazırız, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin istemesi durumunda 500 bin kişilik Pakistan ordusunun emrine girmesi farzdır' dedi.

İsrail kara kuvvetleri komutanının sözlerine bakar mısınız! Sıra Türkiye'deymiş. Ey komutan, bunu bilesiniz ki Türk vatandaşı korku nedir bilmez; küçüğünden büyüğüne kadar korku nedir bilmeyiz, ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz. Anladınız değil mi?

Türk korku nedir bilmez; bizler eve gelen tüpün sızıntı yapıp yapmadığını çakmakla kontrol eden bir milletiz, sizlerden mi korkacağız? Buna göre aklınızı başınıza alın komutan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ey Netanyahu, "Umarım Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmeyiz ve en azından buna engel olmaya çalışıyorum" dedi.

İşgalci ve soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye ile savaşmak istemediğini söyledi. "Aslında Türkiye bizimle savaşmak istiyor. Erdoğan, İsrail'in yok edilmesi gerektiğini, Kudüs'ün onların şehri olduğunu söylüyor. Kudüs'ü onlar yöneteceklermiş. Sanırım Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kurabileceğini düşünüyor..."

İbret alınız ey İslam dünyası!

Tarihte unutulmayacak üç Müslüman çocuğunun sözü: Günlerce aç kalmış ve açlıktan ölmek üzere olan, "Allah'ım beni bir an önce al, orada karnım doysun" diyen bir Müslüman çocuk. Ey İslam dünyası, bu olay asla ve asla unutulmayacak! Ve son nefesini veren çocuk ne diyor?

“Ey Müslüman dünyası! Sizleri Allah'a şikayet ediyorum, mutlaka ölüm var ve kaçacak yeriniz kabirdir, Allah orada bizim hakkımızı mutlak alandır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, mutlaka ahirete dönersiniz ve hesap vereceksiniz.”

İsrail'in savunmasız insanların üzerine bomba yağdırdığı sırada, enkaz altında kalan bir kız çocuğu: "Amca ne olursun resmimi çekme, başım açık" diyen bir Müslüman!

Haberi yazarken bile gözyaşlarıma hakim olamadım!

Netanyahu seçim yaklaşınca korku ve endişe içinde; acaba seçimi kaybeder mi? "Yok yok, ABD Başkanı Donald Trump yanımda, seçimi tekrar alacağımı söyledi."

Allah sana fırsat vermesin ve İsrail vatandaşları seni sandıkta gömecek, bak göreceksiniz.

Netanyahu, seçim öncesi doktrinini açıkladı. İran'ın nükleer amaçlarının İsrail için en büyük tehditler arasında yer aldığını belirten Netanyahu, İran rejiminin devrilmesinin temel hedefleri olduğunu söyledi. Netanyahu, "Planımız, rejimin çöküşünü sağlamak için çok kapsamlı ve kararlı bir plan. Tüm güvenlik kurumlarına verdiğim talimat budur" dedi.

Allah ülkemizi her türlü tehlikeden korusun inşallah, Allah birliğimizi ve bütünlüğümüzü muzaffer eylesin inşallah!