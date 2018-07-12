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Erdoğan 'Dünya Kupası' finaline gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:10
Erdoğan 'Dünya Kupası' finaline gidecek mi?

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı görüşme TSİ 16.30'da bitti.

İki lider arasında 1 saat 15 dakika süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.

"TELEVİZYONDAN İZLEYECEĞİM"

Görüşmenin başında Erdoğan ve Macron arasında Fransa ile Hırvatistan'ın Rusya'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili de bir diyalog yaşandı. Macron'un "Rusya'ya gelecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ankara'dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:10
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Dünya Kupası

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