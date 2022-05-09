Erdoğan dünya çapında lider

Bütün seçimler öncesi yaptığı araştırma sonuçları seçim sonuçlarına çok yakın çıkan Optimar Danışmanlık, Tanıtım, Araştırma ve Organizasyon Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi öne çıkan aktörleri, ittifakların durumunu, Türkiye’nin sorunlarını ve çözüm yollarını konuştuk.

İstanbul’dataş üstüne taş koymayan, şehre dair yeni hiçbir projesi olmayan Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz seyahati ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu’na karşı kılıçları çekmek olarak yorumlanabilir mi?

- İmamoğlu, “Beni auta, beni taca atamazsınız” derken genel başkanı Kılıçdaroğlu’na karşı pozisyon almıştı. Buradaki fotoğraf, aslında Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki rekabetin tezahürüdür. Akşener ve ailesi yüzünde ‘Rabbi yesir’ gördüklerinden beri asıl kılıçlar Akşener ve İmamoğlu arasında çekilmiş durumdadır.

Neden durduk yere Akşener İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmiştir? Neden kendisi HDP tabanından oy alamayacağını gördükten sonra İmamoğlu lehine yarıştan çekilmiştir? İmamoğlu, başta Akşener ailesi olmak üzere İBB imkanlarını partisi için ne denli kullandırmaktadır? Bu sorulara cevap verince asıl mesele anlaşılır.

Kılıçlar kimle kim arasında çekilmiştir? Asıl rekabet kimledir?

Baykal’a kurulan kaset kumpası neticesi ABD ve Alman istihbarat örgütlerinin taşeronu olarak FETÖ devreye girerek ‘vazifesi’ni yapmış ve ‘yerli ve milli’ olan Baykal, genel başkanlık koltuğundan indirilerek Kılıçdaroğlu o koltuğa oturtulmuştu.

Hatırlayalım aynı dönemlerde malum örgüt tarafından MHP için de bir kaset operasyonu yapıldı. O dönem ana akımdaki tüm medya kuruluş ve yazarları ‘Gandhi’ benzetmesi ile Kılıçdaroğlu’nu göklere çıkarıyorlardı. Hatta bazı sözüm ona araştırmacılar CHP’nin oy oranını %35’lerde gösteriyorlardı. Kılıçdaroğlu rüzgarı arkasına en güçlü bir şekilde aldığı dönemde % 25 oy aldı. Sonraki seçimlerde de aynı oy oranları devam etti. Bu arada CHP, kendisi ve onu oraya getirenlerce dizayn edildi. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi Erdoğan’ın karşısına on dört parti birden destek olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu çıkardılar.

Sonuç ne oldu?

Erdoğan yine yendi..

2015 7 Haziran, 1 Kasım seçimleri yine Erdoğan’ın zaferi ile sonuçlandı. Hemen ardından “tek başına olmuyor” denilerek MHP içerisinde kendileri ile iş birliği yapacak birileri ile yolları kesişti.

15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı işgal girişimine karşı Türk Milleti “Türkiye geçilmez” dedi ve çıplak elleri ile tankları durdurdu.

Baktılar bir türlü olmuyor. Kılıçdaroğlu geride durarak Akşener’in partisi ve HDP ile ortaklık yapmaya başladı. 2015 seçimlerinde CHP’lilerden bazıları tarafından “AKP daha zayıf olsun, HDP barajı geçsin” diye HDP’ye oy verdirilmişti. Sonraki süreçte resmi olmasa da 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oylandığı halk oylamasında ‘Hayır Bloku’ oluşturuldu. Neden bu kadar geriye gittim. Kılıçdaroğlu’nun geçmişine bakmadan bugünü anlayamayız. Nitekim bu ‘Hayır Bloku’ ile ekonomik olarak ablukaya da alınmış olarak Türkiye seçime gitti. Erdoğan yine kazandı.

CHP yanlısı araştırma şirketleri Erdoğan’ın oylarını düşük gösterirken siz o zaman da isabetli bir araştırma sonucu yayınlamıştınız değil mi?

Biz de Optimar Araştırma olarak 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gibi “seçimin galibi Erdoğan olacak ve % 51- 53 arasında oy alacak” dedik, dediğimiz ve bulduğumuz sonuç gibi Erdoğan ilk turda kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu bazı belediye başkanlarının aday olması konuşulurken birden kendi ismini nasıl öne çıkardı? Nasıl bir strateji izledi?

Bu blokun ya da ittifakın ilk başladığı dönemde Kılıçdaroğlu hem mezhebi hem etnisitesi ve partisi sebebiyle ön plana çıkmak yerine muhalefetin en büyük partisi olarak muhalefetin bir arada tutma ‘konsolide’ etme görevini başarı ile yürüttü. Kendi ‘ego’sunu öne çıkarmadı. 2019 yerel seçimleri sonrası “Kim aday olursa olsun Cumhurbaşkanlığı seçimine kazanırız” görüşü hakim olmaya başladı ve Kılıçdaroğlu da “Fırsat bu fırsat” diyerek öne çıktı. Kendisini tartıştırmaya başladıktan sonra da kendi belediye başkanlarından geride iken öne çıkmaya başladı.

Tüm sebeplerden dolayı önce öne çıkardığı isimlerin kendi görevlerini hatırlatarak belediye başkanlıklarını yapmalarını söyledi.

“Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmiyor”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına belediyenin başında kalmalarını, adaylık noktasında herhangi bir girişimde bulunmamaları yönündeki imalarına rağmen İmamoğlu yarıştan çekilmediğini göstermeye devam edecek mi?

Meral Akşener’in desteğini alan İmamoğlu bu yarıştan çekilmeyeceğini her fırsatta gösterdi. Göstermeye de devam ediyor, edecek.

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen bazı isimlerin son Karadeniz gezisi sonrası tepki açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? İmamoğlu tabanını kaybediyor diye yorumlayabilir miyiz?

İmamoğlu’nun kendine has bir tabanı yok. Besledikleri, destekledikleri ve bu sebeple onu destekleyenler var. Temelde olan budur. Bazı gazeteciler kurdukları şirketlerle ciddi anlamda iş almaktadırlar.

Taban tüm muhalefet blokunun tabanıdır. Onlar içerisinde de kısmi olarak onun daha iyi aday olabileceğini düşünen birileri var. Ancak onlar da İngiliz büyükelçisi ile balık meselesinde olduğu gibi kendi içlerinden zayıflatılmaktadır.

Suni olarak üretilmeye çalışılan İmamoğlu efsanesinin sonuna gelindi diyebilir miyiz? Ak parti cephesinin hangi hataları böylesine bomboş bir adamın İstanbul’u kazanmasını sağladı?

Bir efsane var mı tartışılır. Ama şunu söyleyebiliriz. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesiyle hikâyesi olmayan İmamoğlu’na bir hikaye bahşedildi. AK Parti sandıklara hakim olamadı. Mahalle teşkilatlarına kadar değiştirildi. Ancak, değiştirilenler sürece hakim değillerdi. Kadir Topbaş’ın istifa ettirilme gerekçesi kamuoyunda doğru izah edilemedi. Edilmedi daha doğrusu.

Bakıldığı zaman hatalar silsilesi, bunları düşününce seçim sürece “AK Parti kaybetsin diye ‘manipüle’ mi edildi?” sorusu akla gelmiyor değil.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı noktasında ısrar ederse nasıl bir durum ortaya çıkar?

Meral Akşener, İmamoğlu konusunda ısrar ederse Kılıçdaroğlu “her parti kendi adayını çıkarsın, ikinci turda kim çıkarsa ona destek verelim” diyecektir. Bu da tüm denklemi değiştirir.

Nasıl değiştirir?

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olması hasebiyle CHP tabanının oyunu büyük oranda alır ve seçim ikinci tura kalırsa ikinci tura kalma şansını yakalar.

6 partinin birlikteliği seçime kadar nasıl bir sürece girer sizce? Bu birliktelikte en kârlı çıkacak parti CHP olur fikrine katılıyor musunuz?

Birliktelik devam edecek ama benim bu konudaki savım masanın en büyük partisi CHP olduğu için diğerlerini yutacak. Zaten yeni seçim kanununa göre ittifak içerisindeki partilerin de % 7’ye ulaşmaları gerekiyor. 2018’te olduğu gibi Saadet gelecek CHP listesinden girecek, Meral Akşener kabul ederse Gültekin Uysal İYİ Parti listesinden girecek.

Akşener’in Uysal’ı kabul etmesi noktasında tereddütlü olmanızın sebebi nedir?

Kabul ederse dememin sebebi Uysal’ın Akşener’e rağmen Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vermesidir. Babacan zaten kendi logosu ile seçime gireceğini açıkladı.

Bu yeni bir ittifak doğurur mu?

Doğurmaz. Neden derseniz bu ittifak kurma ihtimali görülen Saadet, Gelecek, Deva gibi partilerin hiçbirisi % 7’ye ulaşamaz. Bırakın ulaşmayı bu partilerin hepsi toplansa herhangi bir ilde milletvekili çıkaracak oyu alamazlar. Buna Davutoğlu’nun memleketi Konya Karamollaoğlu’nun memleketi Sivas, Babacan’ın memleketi Ankara da dahil.

“Mansur Yavaş Sessiz ve derinden ilerliyor”

Mansur Yavaş adaylık yarışında nasıl bir strateji izliyor?

Sessiz ve derinden ilerliyor. Sessiz kalarak “en iyi aday” olarak görülmeyi bekliyor. Öyle ya siz CHP Genel Başkanı olsanız, iddiasını, egosunu her yerde gösteren İmamoğlu’nu mu yoksa Yavaş’ı mı istersiniz!

Muhalefetin iç ve dış destekli her türlü hamlesine rağmen yapılan anketlerde en güvenilir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk sırada olmasının sırrı sizce nedir?

Bugün Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’de değil dünya çapında anketlerde ön sırada çıkmaktadır. En etkin ve etkili liderdir. Bunu en son Rusya’nın Ukrayna’yı işgal sürecinde gördük. Dünyadaki birçok ülke lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi.

Sır, Erdoğan’ın liderliğidir. Erdoğan dünya çapında bir liderdir.

AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kararsızlara yönelik nasıl bir strateji izlemeli?

Doğru iletişim stratejisi oluşturulmalı. Teşkilat ve bürokrasinin heyecan kazanması sağlanmalı ve ekonomide fırsatçılara meydan vermeyecek düzenlemeler hayata geçirilmeli.

Yapılan anketlerde memleketin en önemli sorunu olarak öne çıkanlar nelerdir? Hükümet bu sorunların çözümü noktasında nasıl bir yol izlemeli?

En önemli sorun olarak, ekonomi ve işsizlik ilk sırada geliyor. Bu sorunun çözümü için tarımda girdi maliyetlerini azaltmak fırsatçılara meydanı bırakmamak ve üretimi artırmak gerekiyor. Türkiye’nin son yıllardaki en büyük sorunlarından birisi de gençlerin istihdamdan kaçınmalarıdır. Bu sorunu çözecek adımların da atılması elzemdir. Diğer önemli mesele sığınmacı ya da göçmenlerdir. Bu konuda da çok ciddi dezenformasyonlar var bu da ancak doğru iletişim stratejisi ile çözülebilir.

Eskiden terör Türkiye’nin en önemli sorunu olarak karşımıza çıkardı. Bu sorun azaldı mı?

Evet. Bir dönem Türkiye’nin en önemli meselesi terördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği ile Süleyman Soylu neredeyse terörü bitirme noktasına getirdi. Bu konu bile kamuoyunda yeterince anlatılamadı.

Düzensiz göçmenler noktasında kamuoyunda çok sert tepkiler var. Vatandaşın göçmen sorunu noktasındaki tepkileri nasıl dindirilebilir?

Doğru iletişim stratejisi ile dezenformasyonun önüne geçilmesi ile önemli bir merhale kat edilebilir.

Dış politikadaki doğru adımlar iç siyasetteki desteği nasıl etkiliyor?

Dönemsel olarak oy oranlarını artırıyor. Ancak, daha sonra problemler devam ettiği için tekrar oy oranları aynı seviyesine düşüyor

Kazanma ihtimali en yüksek aday Erdoğan

2023 seçimleri tahmininiz nedir?

Muhalefetin adayı belli olmadığı için tahmin yapmak zor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanma ihtimali en yüksek aday.

Millet Ak Parti’ye güveniyor

Millet ittifakını oluşturan partilerin ülkenin sorunlarını çözebileceğine halk inanıyor mu?

İnanmadığı için Türkiye’nin en önemli sorunu % 70’lerde ekonomi çıkarken bunu % 33 AK Parti çözer % 23 CHP çözer diyor vatandaş.

Türkiye küresel güç olma yolunda ilerliyor

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Son iki asırdır hayalini bile kuramadığımız savunma sanayi diplomasi üretim atağına geçmiş durumda. Türkiye artık bölgesel değil küresel etkinliği olma yolunda ilerliyor. Bunlardan en önemlisi de Türkiye tam bağımsızlık yolunda önemli kazanımlar sağladı. Bunu da pekiştiriyor. Bunların iyi okunması lazım. Daha güçlü bir Türkiye tüm İslam coğrafyası Türk dünyası hatta tüm insanlık için zarurettir.

Yoğun programlarınıza rağmen röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim.