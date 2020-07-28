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Aktüel

Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi."

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:49:21 -
Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi."
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