Erdoğan, Davutoğlu'na o videoyu gösterip "Hadi bana eyvallah" dese, Davutoğlu’nun yüzünün alacağı şekil nasıl olur?

Ahmet Hakan, "Tayyip Erdoğan’la ekranda bir tartışsak, gerçekler ortaya çıkar” diye zırvalayan Ahmet Davutoğlu'na çok fena ayar verdi. Ahmet Hakan, "Erdoğan, tartışmanın en başında cep telefonundan Davutoğlu’nun 'Hiç kimse benim ağzımdan Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak' dediği videoyu gösterip... 'Hadi bana eyvallah' dese... Davutoğlu’nun yüzünün alacağı şekil nasıl olur acaba?" diye sordu. İşte Hürriyet gazetesindeki o yazı:

"Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’la ekranda tartışmak istiyormuş. “Bir tartışsak, gerçekler ortaya çıkar” demiş.

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Hahahahah.

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Erdoğan, tartışmanın en başında cep telefonundan Davutoğlu’nun...

“Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak” dediği videoyu gösterip...

“Hadi bana eyvallah” dese...

Davutoğlu’nun yüzünün alacağı şekil nasıl olur acaba?"