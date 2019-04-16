Erdoğan davet etmişti: Bugün geliyor Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı resmi ziyaret bugün gerçekleşecek. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. İki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu ziyaret dolayısıyla Türkiye-Belarus İş Forumunun gerçekleştirilmesi de planlanıyor.



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