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Erdoğan: Daha adil bir kuruluş için ortak hareket edebilir

Güney Afrika'da katıldığı BRICS zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha adil daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:25
Erdoğan: Daha adil bir kuruluş için ortak hareket edebilir

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre’da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı.İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Başkan Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti. Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:

Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz.

Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileri taşımak istiyoruz..

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 12:25
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. BRICS zirvesi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş27 dk önce
    ne konuşuyorki durmak yok göz boyamaya devaaaammm burunsondan sonra fatöşa özgürlük. tc hukuk devletidir suçlu hakim bile olsa. hakim beraat dedimi suçlu için akp liler bostan korkuluğu olup kabul etmek zorunda kaldık diyecekler kinitekim brunson davasıda öyle millet yerse tabiii. yazıklar olsun sana attığım oya
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