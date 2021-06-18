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Gündem Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı
Gündem

Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Belek turizm merkezindeki Mecek Camii'nde kıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 15:59:00 -
Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Belek turizm merkezindeki Mecek Camii'nde kıldı.

Antalya'nın Belek turizm merkezindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştiği kongre merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Mecek Camii'nde cuma namazını kıldı.

Camiye girişinde Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, namaz sonrası da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış konuşması için camiden ayrılan Erdoğan'ı cep telefonlarıyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

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