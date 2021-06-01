Erdoğan: Cuma günü Zonguldak'tan müjdeyi vereceğiz

Petrol ve doğalgaz arama müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada, "Yeni müjdeyi Cuma günü Zonguldak’tan vereceğiz." dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse cuma günü inşallah Zonguldak'tan müjdeyi vereceğiz. Cuma günü inşallah Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Açılışı tam Karadeniz'in kıyısında adeta bir yalı camisi gibi. Tabi bu Koronavirüs sebebiyle gecikti. Orada yapacağız açılışı. Oradan da Kanuni sondaj gemisiyle bağlantımızı kuracağız, o bağlantıyla birlikte bunları açıklamış olmama rağmen oradan tekrar açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Aynı gün o açılış platformu içerisinde bir yeni çok modern maske fabrikasının açılışını da yapacağız. Milletin talepleri var, bizim de talepleri boşa çevirmememiz lazım."

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