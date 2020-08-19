Erdoğan cuma günü neyin müjdesini verecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da kurulan Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikasının açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmayla bir kez daha Türkiye’nin dış güçlerin kirli oyunlarına boyun eğmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, bu milletin geçmişte Sevr’i nasıl yırtıp attıysa aynı durum bugün Doğu Akdeniz üzerinden ülkemize dayatılmak istendiğini söyleyerek bugün de Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye kabul ettirilmeye çalışılan Sevr'e boyun eğilmeyeceğini söyledi. Türkiye’nin mavi denizlerde yürüttüğü politikanın sadece hak mücadelesinin olmadığını bu mücadelenin bir istikbal mücadelesi olduğununun altını çizdi.

Erdoğan’ın cuma günkü müjdesi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü millete bir müjdelerinin olduğunu söyleyerek cuma günü verilecek müjde ile Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu müjde açıklamasında sonra Erdoğan’ın cuma günü müjdesi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü hangi müjdeyi açıklayacak? Soruları merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadeleri üzerinden cuma günkü müjdenin Doğu Akdeniz’de petrolün bulunduğu yönünde olacağı iddia ediliyor.

Oruç Reis Fransa'yı korkuttu

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Oruç Reis gemisi ile hidrokarbon arama faaliyetine başlamıştı. Oruç Reis’in Akdeniz’deki faaliyetleri Fransa başta olmak üzere Yunanistan, Mısır ve İsrail’i rahatsız etti. Fransa, Oruç Reis’in çalışmalarına karşılık apar topar Girit adasının açıklarına bir fırkateyn ve iki savaş uçağı konuşlandırdı.