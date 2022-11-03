Erdoğan çözdü fiyatlar sert düştü
Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonuç verdi. Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü ve buğday fiyatlarında sert düşüş yaşandı.
Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatında sert düşüş yaşandı.
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından geri çekileceğini açıklamasının ardından yükselen buğdağ fiyatları, Türkiye’nin diplomatik girişimleri ile çözüm sağlanmasıyla birlikte yüzde 6'nın üzerinde düşüş gösterdi.
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından buğday fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Dünya devletlerinden art arda gelen anlaşmaya geri dönme çağrısı Rusya'yı ikna etmeye yetmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi üzerine anlaşma yeniden sağlandı.
Fiyatlar geri çekildi
Gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsasında pazartesi günü yüzde 6,4 ve salı günü yüzde 2,3 yükselerek 9 doların üzerine çıkan buğday vadeli işlem kontratlarının fiyatı, bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek 8,43 dolara kadar geriledi.