Erdoğan çok sert konuştu! "CHP-İP-SP-HDP, bunlar 4'lü çete"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da halka hitap ederek gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aydın inşallah 31 Mart’ta AK Parti’nin ve cumhur ittifakının yanında duracaktır ben buna inanıyorum. Aydın 31 Mart’ta da büyük şehircilik anlayışıyla ufkunu daha da genişletecektir.

Aydın, dün Menderes’in yanında durup demokrasi safındaki yerini belli etmişti, inşallah şimdi de beka meselesinde bizim yanımızda yer alacaktır.

Aydın’daki beyliklerimizin tarihi bile güya bugün bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Geleceğimizde de aynı görevi üstlenmeyi sürdürecektir.

"Bunlar 4'lü çete"

Türkiye için dertlenmek, çalışmak, hizmet etmek her babayiğidin harcı değil. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış yıkım ekibi var ya… İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye'nin geleceği için tek bir planları, hayalleri yoktur. Her seçimde armut piş, ağzıma düş misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kırılıyorlar. CHP’ye, PKK’nın güdümündeki partiye, onlarla milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor.

CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bizim onlarla işimiz yok! Geç o işi geç.

Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4’lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz

Diyorlar ki bak siz de ittifaksınız. Dur orada dur. Bizimki cumhur ittifakı cumhur. 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı’da birleştik. CHP’ye sen de gel dedik. Cuma akşamına kadar gelemeyeceklerini söylediler. Baskı geldi, Cuma akşamı haber verildi. 7 Ağustos’ta hayatına görmediği katılım gördü.

Bu cibilliyet meselesi.

Ne yaptılar bunlar. Soğana patatese ümit bağlamışlardı geçen seçimde. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar.

İdlib’te Cerablus’ta Mehmet’im tanklarıyla toplarıyla bu teröristleri yok etti mi? Ben buradan patatesçilere domatesçilere sesleniyorum o bir tane merminin bedelini biliyor musun sen? Bunlar nereden geldi biliyor musun sen? Gabar’a, Cudi’ye helikopterlerimiz buraya uçarken yapılan yatırımların ne olduğunu hesapladın mı sen? Bay Kemal bunları konuşmaktan vazgeç. Sen 18 Mart 1915 Çanakkale ruhunu bilir misin?

Biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart’ta bunlara dersini vereceğiz.

Türkiye’nin 81 vilayetine doğalgaz gitti. Niye bunları konuşmuyorlar.

Fırsat bulup da ipleri ellerine geçirirlerse zücaciye dükkanına girmiş fil gibi her şeyi yıkacaklar. Eski Türkiye’yi hortlatacaklar

Ey CHP’ye gönül verenler Biz Kandil’i başlarına yıkmaya çalışırken terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart’ta dersini vermeyecek misin?

CHP, artık sadece Kılıçdaroğlu’nun ve avanesinin partisidir

Gelin içi Çıfıt çarşısı ittifakına sandıkta dersini hep birlikte verelim.

Bizim ittifakımız var ama bu cumhur ittifakı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkemiz ve milletimiz beka mücadelesi verirken omuz omuza verdiğimiz kardeşlerimizle kurduk.

Ama siz bu zillet ittifakını nasıl ve ne şekilde kurdunuz?

Asıl mesele Türkiye’nin verdiği kutlu mücadeleyi sekteye uğratma mücadelesidir.

Bugün MHP’nin kuruluşunun 50’nci yıl dönümü. Tüm MHP’li kardeşlerimi tebrik ediyorum. MHP kurulduğu 1969’dan itibaren hep ülkemizin birliğine, beraberliğine, devletimizin bekasına sahip çıkmış bir partidir. Yolunu kaybedenler kendilerine başka mecralar arayanlar olmuştur. Gençlik yıllarımızdan beri bildiğimiz, tanıdığımız o damar her zaman dimdik ayakta kalmıştır.

Darbe gecesi sokaklarda başlayan bu yol arkadaşlığını siyaset sahasına taşımayı görev bildik.

31 Mart seçimlerinde pek çok ilde cumhur ittifakı olarak milletimizin karşısındayız

Asıl olan Cumhur ittifakının büyükşehir ve ilçelerde başarılı olmasıdır. Her iki partiye gönül veren kardeşlerimizin gece gündüz çalışacaklarına İnanıyorum.

Aydınlı kardeşlerimizin; burası önemli hanımlar çok iyi bilir. Atık su bedellerinin yüksekliğinden şikayet ettiğinizi duydum. İnşallah önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyesini AK Parti yönetmeye başladığında bu sorun da çözülecek, içme suyu bedelleri de çözülecek.

'Artık sabrımız taştı, adımlarımızı atacağız'

İstanbul Kartal’da maalesef bina çöktü. Bu bina ruhsatsız, iskanı yok. 3 kat diye başladılar, 8 kat. Yan taraf 10 kat. Hepsinin yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım şehit oldu. 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm değişim olsaydı, planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Enkaz kaldırıldıktan sonra içişleri, sağlık, adalet bakanlığı bir araya geleceğiz, nasıl bir eylem yapacağız buna göre adımlarımızı atacağız. Ama bunlar kararlı adımlar olacak. Şu ne der bu ne der yok. Bize geliyor, 8 evladım var bana 8 daire lazım diyor. Burasının bedeli ne demiyor? Böyle şey olmaz. Sen kaliteyi ara kaliteyi. Senin dairenin bedeli 3-5 ama sana verilecek dairenin bedeli 50 olacak. Buna geleceksin, adımları buna göre atacağız. İnsanca yaşamanın erdemine ulaşacağız. Herkes korku ile yaşamaktansa kalkalım bir gün beyler gibi yaşayalım.