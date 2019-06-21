Erdoğan: CHP'nin adayı daha geri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işadamlarıyla buluştuğu toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimiyle ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"YSK İstanbul'daki durum karşısında seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçim yenilenmesi sadece büyükşehire mahsus değildir. Pazar günü İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek belediye başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, sanatçıları, sporcuları kanaat önderleri olarak sizler kimin birikimi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. İstanbul'un emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin ferasetine güveniyorum. İstanbul'un geleceğine yönelik kararı vereceğine inanıyorum. Sizlerden ricam çevrenizde CHP, İYİ Parti, Saadet, HDP ve diğerlerine oy veren vatandaşlarımızla İstanbul'la ilgili kanaatlerimizi paylaşmanızdır. İstanbul'u hangi şartlarla teslim aldığımızı unutmadan. Ama genç kuşak bunları bilmiyor. Onu sizler babaları, amcaları, dayıları olarak biliyorsunuz. CHP adayının bizim teslim aldığımız zihniyetin çok daha beceriksiz, geri bir kişi olduğunu bu kişiyi yakından tanıyan en azından tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor."