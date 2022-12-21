Erdoğan cevabı yapıştırdı! Bay Kemal'in 'baba-oğul gibiyiz' sözlerine müthiş kapak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Baba-oğul gibiyiz" sözlerine yönelik, "CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış biz baba-oğul gibiyiz. Bunları duyunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demekten duramadık. Biz kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bu ülkenin her bir ferdi 6'lı masa denilen yıkık dökük masaya baktığında geleceği için kime oy vereceğini iyi bilir. Herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bu garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.

Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, bireysel eylemi nedeniyle ceza alan bir şahsa yasak kararını akılalmaz bir sevinçle, çak yaparak, sevinçle karşılayanlar mı ararsınız. Maşallah tekmili birden ortaya döküldü.

CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor biz baba oğul gibiyiz. Bunlara duyunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demekten öte duramadık.