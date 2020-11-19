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Gündem Erdoğan, Cemal Kalyoncu'yu tebrik etmiş
Gündem

Erdoğan, Cemal Kalyoncu'yu tebrik etmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangında büyük zarar gören Vaniköy Camii'nin onarım masraflarını üstlenen iş adamı Cemal Kalyoncu'yu arayarak tebrik ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 08:13:00 -
Erdoğan, Cemal Kalyoncu'yu tebrik etmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün yayımlanan yazısında, yanan Vaniköy Camii'yle ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

Sözlerine "Tarihi Vaniköy Camisi’nde çıkan yangın hepimizi üzmüştü. Ancak en çok üzülenlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında da üzüntüsünü paylaşmıştı" diye başlayan Selvi, şöyle devam etti:

"Erdoğan, yangından sonra Vaniköy Camisi’yle ilgili son durum hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan her gün düzenli olarak bilgi alıyormuş. İstanbul Valisi’nin verdiği bir bilgi Cumhurbaşkanı’nı çok memnun etmiş. Yerlikaya, iş adamı Cemal Kalyoncu’nun Vaniköy Camisi’ni yaptırmaya talip olduğu bilgisini verince, Erdoğan hemen Kalyoncu’yu arayıp 'Cemal Bey, şimdi duydum. Camiyi yaptırmaya talip olmuşsun. Böyle düşünmenden dolayı çok sevindim' demiş. Kalyoncu da 'Efendim komşuyum. Bana yakışır' karşılığını verince, Erdoğan 'Doğru. Sana yakışır. Tebrik ederim' demiş."

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