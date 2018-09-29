Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in onuruna verdiği yemeğe katıldı. Steinmeier ve Erdoğan yemekten önce üst düzey isimleri kabul etti.

TÜRK DÜŞMANLIĞIYLA PRİM YAPAN CEM ÖZDEMİR DE GECEYE DAVET EDİLDİ

Yemekten önce ise kabul edilenler arasında Almanya'da Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de vardı.

'TANIMLANAMAYAN CİSİM' CEM ÖZDEMİR

Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla prim yapmaya çalışan Cem Özdemir Erdoğan'a, "Umarım daha sonra konuşmak için fırsat buluruz." dedi.

Der Spiegel gazetesi ise bu karşılaşmayı haber yaptı ve haberinde, "Erdoğan tanımlanamayan bir cisim gibi ona baktı ve reaksiyon göstermedi." ifadelerini kullandı.