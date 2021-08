"Erdoğan büyük lider! Demokrasiye büyük hizmeti oldu"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin 20. yılını 14 Ağustos Cumartesi Günü kutlayacaklarını hatırlatarak, "Erdoğan büyük lider. Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı. Sadece AK Parti’nin kapatılmasını önlemedi, parti kapatmayı zorlaştırarak Türkiye’yi siyasi parti mezarlığı olmaktan çıkardı." düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan’ın konuşmasının özünü 20. yıl vurgusu oluşturacak. Ama sakın bunu AK Parti’nin geçmiş 20 yılını özetleyen bir konuşma olarak düşünmeyin. Geçmişi hatırlatacak ama geçmişe takılmayacak. 20 yıldır iktidarda olan, kurumsallaşmış bir siyasi parti olarak esas bundan sonrasına ilişkin mesajlar verecek. Erdoğan hiçbir zaman geçmişe takılıp kalmadı. Yüzü her zaman geleceğe dönük oldu. AK Parti’yi de, “Kökü mazide gözü atide” olan bir siyasi hareket olarak yapılandırdı." görüşünü savundu.

Cumartesi günü gerçekleştirecek etkinliklere dair bilgi paylaşan Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Her ilde en genç mahalle başkanı konuşacak. Her ilde kadın kollarında en uzun süre görev yapmış olan bir kadın temsilci konuşacak. Her il teşkilatının kuruluşunda görev almış tecrübeli bir isim konuşacak. 20. yıl için, “Daima yeni, daima genç” sloganı seçildi. AK Parti geçmişi hiçbir zaman unutmadı. Ama geçmişe saplanıp kalmadı da. Geçmişin birikimi ile geleceğe yürümeyi tercih etti"