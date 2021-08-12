  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan aşı zorunluluğu ile ilgili 'insan hakları ihlali' eleştirilerine yanıt

CHP'li Şükrü Sözen'in komşuları insanlarla alay etti! AK Parti iktidarını yangın sürecini siyasallaştırmakla suçladılar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turkovac'la ilgili sevindiren haber!

Orman yangını sürecini siyasallaştıran muhalefete tarihten örneklerle tokat!

100 kilometrelik boru hattı kurdular! Faaliyete geçti

Pakistan'dan iki ülkeye sosyal medya tepkisi

O ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Dilipak'tan flaş uyarı! "Toplumsal kargaşaya neden olur, bu karardan vazgeçin!"

Instagram hesabınızın çalınmaması için dikkat! Emniyet yapmanız gerekenleri açıkladı

İmran Han'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ile görüşmeleri için arabuluculuk yapacağız
AFAD'dan felakete dair açıklama: 4 kişi hayatını kaybetti
İşte altın fiyatlarında son durum
Japon devlet dairelerine hackerlar dadandı
13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu
Siyaset "Erdoğan büyük lider! Demokrasiye büyük hizmeti oldu"
Siyaset

"Erdoğan büyük lider! Demokrasiye büyük hizmeti oldu"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Erdoğan büyük lider. Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı. Sadece AK Parti’nin kapatılmasını önlemedi, parti kapatmayı zorlaştırarak Türkiye’yi siyasi parti mezarlığı olmaktan çıkardı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 09:18:00 -
"Erdoğan büyük lider! Demokrasiye büyük hizmeti oldu"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin 20. yılını 14 Ağustos Cumartesi Günü kutlayacaklarını hatırlatarak, "Erdoğan büyük lider. Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı. Sadece AK Parti’nin kapatılmasını önlemedi, parti kapatmayı zorlaştırarak Türkiye’yi siyasi parti mezarlığı olmaktan çıkardı." düşüncesini dile  getirdi.

Selvi yazısında, "Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan’ın konuşmasının özünü 20. yıl vurgusu oluşturacak. Ama sakın bunu AK Parti’nin geçmiş 20 yılını özetleyen bir konuşma olarak düşünmeyin. Geçmişi hatırlatacak ama geçmişe takılmayacak. 20 yıldır iktidarda olan, kurumsallaşmış bir siyasi parti olarak esas bundan sonrasına ilişkin mesajlar verecek. Erdoğan hiçbir zaman geçmişe takılıp kalmadı. Yüzü her zaman geleceğe dönük oldu. AK Parti’yi de, “Kökü mazide gözü atide” olan bir siyasi hareket olarak yapılandırdı." görüşünü savundu. 

Cumartesi günü gerçekleştirecek etkinliklere dair bilgi paylaşan Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Her ilde en genç mahalle başkanı konuşacak. Her ilde kadın kollarında en uzun süre görev yapmış olan bir kadın temsilci konuşacak. Her il teşkilatının kuruluşunda görev almış tecrübeli bir isim konuşacak. 20. yıl için, “Daima yeni, daima genç” sloganı seçildi. AK Parti geçmişi hiçbir zaman unutmadı. Ama geçmişe saplanıp kalmadı da. Geçmişin birikimi ile geleceğe yürümeyi tercih etti"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay