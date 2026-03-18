İt ürüyor Akit yürüyor!

Sözde “gündeme dair değerlendirme” bahanesiyle sözü “İnananların gören gözü, işiten kulağı, haykıran sesi” olma taahhüdü ile yayın hayatına başlayan, türlü saldırı, baskı ve şantajlara maruz kalmasına rağmen eğilip bükülmeyen gazetemiz Akit’e getiren Özel, iğrenç ifadelerle bize saldırdı.

Kentteki marketlerden “bağış” adı altında haraç almaya çalışan ve “irtikap" ile "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklanan Bolu’nun CHP’li ırkçı başkanı Tanju Özcan hakkındaki uçkur iddialarına ilişkin bir soruya cevap veren Özel, “Adalet Bakanlığı’ndan ‘antetsiz’ kağıtlarla Akit’e Tanju Özcan’ın “zina” rezaletleriyle ilgili bilgi notları gittiğini ve gazetemizin de bu notları olduğu gibi kullandığını öne sürdü.

Her fırsatta Akit’e saldıran Özel’in rezil sözleri daha önce attığımız “İt ürür kervan yürür” manşetini akıllara getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını örtmek için çırpınan CHP'nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce de RTÜK’ün fondaş kanallara verdiği cezaları bahane ederek medya grubumuza alenen küfretmişti.