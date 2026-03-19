Gürlek’e ait olduğunu iddia ettiği tapulardan biri şarap fabrikası çıktı! “Özel” müfteri

MUHAMMET KUTLU ANKARA

CHP genel merkezini afişlerle donatarak Adalet Bakanı Akın Gürlek’e düzmece belgelerle iftira atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu yalanı da elinde patladı. Üzerinde çok sayıda taşınmaz bulunduğunu iddia eden Özel’in iftiralarını belgelerle çürüten Adalet Bakanı Akın Gürlek, üzerinde bulunan dört taşınmazın görselini paylaşarak, devlete her yıl beyanda bulunduğunu ve verilmeyecek hesabının olmadığını söyledi. Gürlek, Özel’in asrın yolsuzluğunu ve yerel seçimler öncesinde yeniden aday gösterilmesi karşılığında Manisa’da bir benzinlikte eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten aldığı 20 milyon dolarlık rüşvete ilişkin yargı sürecini perdelemeye çalıştığını belirterek, CHP Liderine adeta suçüstü yaptı. İzmir Konak’ta Gürlek’e ait taşınmazın olduğunu iddia ettiği ID numarası bir “şarap fabrikası”na ait çıkan Özel ise iyice rezil kepaze oldu. Akın Gürlek’in mal varlığını sorgulayan kamu görevlilerinin tespit edildiği ve haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, farklı illerden tapu sorgulama işlemi yapıldığı öğrenildi. Sorgulamalarda 4 tapu çıkmasına rağmen, Özel’in bu sayıyı 20 tapuya çıkararak iftiraya dönüştürdüğü anlaşıldı.

“ÖZEL'İN YALAN SÖYLEMESİ, GAFLAR YAPMASI TÜRKİYE AÇISINDAN ÜZÜCÜ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yalan ve iftiralarına ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında asılsız iddialarda bulunması akıllara bazı soru işaretleri getiriyor. Kanaatimce buna milletvekilleri, danışmanlar, etrafındaki insanlar çeşitli bilgiler getiriyor. O da araştırmadan bunların yalan olabileceğini düşünmeden sırf sansasyon olsun diye çıkıp bunları anlatıyor. Özgür Özel, daha çok kendi partililerinin izlediği televizyon kanallarında ve medya kuruluşlarında yayınlanacağı için, kendi tabanına bu tür iddiaları dillendiriyor nasılsa inanıyorlar diye. 14 Mart’ta Uşak’ta yaptığı açıklamalarda Uşak ile ilgili de çok sayıda asılsız iddialarda bulundu. Ben de onu sosyal medya hesabından tek tek ispatlarıyla yalanladım. Gerçekten çok yazık. Bir ülkeyi yöneteceğini iddia eden ana muhalefet partisi liderinin çıkıp bu şekilde yalanlar söylemesi, gaflar yapması Türkiye açısından çok üzücü” şeklinde konuştu.

“BİR ÜLKEDE BÖYLE PARTİ BAŞKANLARI OLMAMALI”

Özgür Özel’in “İBB borsası” iftirası ve İsmail Saymaz’ın ihbarı yüzünden ciddi mağduriyet yaşayan Avukat Mehmet Yıldırım da, Akit’e yaptığı açıklamada; “Özel’in istifa etmesi ya da o koltuktan alınması elzemdir. Bir ülkede böyle parti başkanları olmamalı. Ülkemizin siyasetine yazık. Bu adam CHP’yi yönetemez ve derhal görevden alınmalı. Bir de kamuoyu önünde nefret suçu oluşturarak sürekli tarafımı hedef göstermesi yüzünden başıma gelebilecek her şeyden Özgür Özel’in sorumlu olacağını belirtmek isterim. Partili milletvekilleri bile arkasında durmuyor artık” dedi. “İBB borsası” iftirasında adı geçen tutuklu Yener Torunler’in patronu Murat Gülibrahimoğlu’nun kendi sesinden 4,5 milyon doların kendisiyle alakası olmadığının ispatlandığını belirten Yıldırım; “Özgür Özel’in Yener Torunler’in ailesine giderek bu olayı kurguladığı ortaya çıktı” dedi. Özgür Özel’in mitomani hastası olduğunu iddia eden Mehmet Yıldırım ayrıca jandarma tarafından gözaltına alınmadığını, Kepez’de değil Serik’te gözaltına alındığını, seyahat halindeyken ve İsmail Saymaz’ın yurt dışına kaçtığına ilişkin paylaşımı yüzünden ev hapsinde kaldığını söyledi. Özgür Özel’in FETÖ’cü olduğunu ileri süren Yıldırım, İzmir Manisa’daki FETÖ itirafçıların ifadelerinin yeniden gözden geçirilerek eczacı bylock hesaplarında adının bulunduğunun ortaya çıkarılabileceğini söyledi.