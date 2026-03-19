Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır"

Cüneyt Özdemir, analizinde seçmen eğilimlerine ve sahadaki verilere dayanarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunu söylemek istemiyorum ama ben bir şeyi görünce söylemek zorundayım; AK Parti büyük oy farkıyla kazanır, bu bir gerçek."

Muhalefete Yönelik Eleştiriler ve Saha Analizi

Özdemir, bu öngörüsünün arkasındaki temel gerekçeyi muhalefetin mevcut durumu ve iktidarın stratejik hamlelerine bağladı. Konuşmasında özellikle şu noktaların altını çizdi:

Özgür Özel basın toplantısı yapıyor ve turpun küçüğünü açıklıyoruz, diyor. Ya ortalık yangın yeri arkadaş. Milletin umurunda değil turpun küçüğü büyüğü. Türkiye’de şu an pek çok kişi petrol fiyatları ne olacak? Yarın Allah muhafaza Türkiye bu savaşa çekilir mi? Türkiye şu an bunun derdinde. Bizim sosyolog arkadaşlar seçim sonuçlarını anlamakta zorlanıyor bazen.

Ne yani bunlar tanka topa mı oy veriyor diyerek küçümsüyorlar. Şimdi çevremize baktığımız zaman bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. “Bugün seçim olsa AK Parti büyük oy farkıyla kazanır, bu bir gerçek." Dedi.

Cüneyt Özdemir’in bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, siyaset gündeminde de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.