O ülkede bayram namazı kılınmayacak! Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’ Siyonistler Dünyayı Krize Sürüklüyor: Ekonomiler çökecek! İran enerjiyi hedef alıyor! Basra Körfezi'ne füze saldırısı Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor" İran misillemeye devam ediyor! Askeri deniz üssüne İHA saldırısı 19 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 19 Mart 2020: Yücel Çelikbilek'in vefatı (Beykoz eski Belediye Başkanı) BAE'de Habşan Doğal Gaz Tesisi'ne füze saldırısı İran misillemeleri başarılı oldu! ABD ve müttefik radar tesisleri vuruldu
Gündem Anayasa Mahkemesinden iki partiye suç duyurusu
Anayasa Mahkemesinden iki partiye suç duyurusu

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Anayasa Mahkemesinden iki partiye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 16 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Partisi ile Aydınlık Demokrasi Partisinin sorumluları hakkında işlem tesis edilmesi adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye İşçi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Al Sancak Partisi, Devlet Partisi ve Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022, Sosyalist Emekçiler Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Genç Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi ile 22 Temmuz 2025'teki kurultayında kapanma kararı alan Memleket Partisinin 2023, Türkiye Komünist Hareketi Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinin ise hem 2022 hem de 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, Devlet Partisi ile Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022 kesin hesaplarının incelenmesinde, partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında işlem tesis edilmesi adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem

AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, o partinin amblemini aykırı buldu
Anayasa Mahkemesi, o partinin amblemini aykırı buldu

Siyaset

Anayasa Mahkemesi, o partinin amblemini aykırı buldu

Cumhur

Tabela Partileri bırakın ey Yüce(!)Mahkeme.CHP de olan bitenler dikkatinizi çekmiyor mu?
