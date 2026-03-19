Teşkilat dizisinde herkesi üzen ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti
TRT1'de Pazar günleri ekranlara gelen Milli İstihbarat konulu Teşkilat dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu diziye veda etti.
TRT1'de Pazar günleri ekranlara gelen Milli İstihbarat konulu Teşkilat dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu diziye veda etti.
6. sezonuyla reytinglerde zirveyi koruyan Teşkilat’ta beklenmedik bir veda gündeme geldi. Geçen sezon projeye katılan ve Ejder karakterini oynayan Erkan Petekkaya, diziden ayrıldı.
Ejder’in diziden ayrılmasıyla hikâye önemli bir dönemeçten geçecek. Teşkilat’ta karakterin hikâyesinin nasıl şekilleneceği ise henüz netleşmedi. İzleyiciler, sosyal medyada ayrılıkla ilgili tahminlerini paylaşırken, dizinin senaryosunun bundan sonraki sezonlarda nasıl devam edeceği merak konusu oldu.
Erkan Petekkaya'nın senaryo gereği diziden ölerek ayrılması Teşkilat takipçilerini fena halde üzdü.
Dizinin hayranları, Ejder karakterinin projeye dahil olduğu ilk günden beri ilgiyle takip ediyordu. Karakterin dramatik sahneleri ve hikâyeye kattığı gerilim, dizinin reytinglerini güçlendirmişti. Şimdi ise izleyiciler, Erkan Petekkaya’nın yokluğunda dizinin nasıl bir rota izleyeceğini konuşuyor.
Öte yandan; Asena Girişken, Suzan rolünü canlandırdığı Teşkilat dizisinden ayrılıyor. Girişken’in fenomen dizide ayrılacağının öğrenilmesinin hemen ardından yeni projesi de belli oldu. Girişken, OGM Pictures’ın Show TV’de yayınlanacak ilk dizisi olan “Delikanlı”yla el sıkıştı.
