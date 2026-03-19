Bakan duyurdu: Tuzak radarlara son!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin bayram tedbirlerine ve trafik denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamalar, sürücüler için oldukça kritik yenilikler içeriyor. İşte bu açıklamaların detayları ve öne çıkan başlıklar:

Trafikte "Tuzak Radar" Devri Sona Eriyor

Bayram tatili öncesi müjde niteliğinde bir açıklama yapan Bakan Çiftçi, sürücülerin en çok şikayet ettiği konulardan birine noktayı koydu. Artık gizli ya da tuzak kurularak yapılan radar denetimleri yapılmayacak.

Şeffaf Denetim: Radar kontrolü yapılan noktalarda mutlaka uyarı levhaları bulunacak.

Amaç Ceza Değil, Güvenlik: Denetimlerin "ceza kesmek" odaklı değil, caydırıcılık ve güvenli sürüş odaklı olacağı vurgulandı.