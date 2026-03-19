Epstein Labirenti: Finans, Akademi ve Güç Üçgeni

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Halis, Epstein dosyasını alışılagelmiş skandal anlatılarının dışına çıkararak; finans, akademi ve küresel güç odaklarının kesişim noktalarını mercek altına alıyor. Halis, "derinlerde değil aslında her şeyin yüzeyde olduğu" tespitiyle, 30 yıla yayılan bu devasa yapının somut kayıtlar üzerinden arkeolojik bir okumasını yapıyor.

İşte İsmail Halis'in analizinden öne çıkan başlıklar ve kurulan ağın köşe taşları:

Güç Ağının Mimarları ve Finansal Bağlantılar

Metin, Epstein’in yükselişinde kilit rol oynayan isimleri ve kurumları rasyonel verilerle sıralıyor:

Les Wexner: Victoria’s Secret’ın sahibi olan Wexner, Epstein’in varlık nedenidir. New York’taki ikonik malikanesini Epstein’e devreden Wexner, aynı zamanda ABD ve İsrail’de "Yahudi lider yetiştirme" hedefli vakıfların kurucusudur.

Lady de Rothschild: Epstein’i ünlü hukuk profesörü Alan Dershowitz ile tanıştıran isimdir. Kendisi, Kraliçe II. Elizabeth’in finans danışmanlığını yapmış Sir Evelyn de Rothschild’in eşidir.

Alan Dershowitz: Epstein’in hukuk ordusunun başındaki isimdir. Virginia Roberts Giuffre tarafından doğrudan istismarla suçlanmış, kendisi ise Epstein’in Harvard gibi prestijli kurumlara 50 milyon dolarlık bağışlar yapmasına aracılık etmiştir.

Maxwell: Piramidin Asıl Kurucusu

Yazara göre, çocuk ve kadın trafiğini yöneten, siyasetten Hollywood’a kadar tüm haritayı kuluçkaya yatıran asıl figür Epstein değil, Ghislaine Maxwell’dir.

Sistemli Örtbas: 1995 yılında Maria Farmer ve kardeşinin FBI’a yaptığı başvurular sonuçsuz kalmış, dosya sümen altı edilmiştir.

Medya Tehdidi: 2003 yılında Vanity Fair muhabiri konuyu araştırırken Epstein tarafından tehdit edilmiş, dergi editörünün kapısına kesik kedi kafası ve mermi bırakılarak haberin içeriği değiştirilmiştir.

BM ve TerraMar: Maxwell, 2012-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında "okyanusları koruma" temalı bir NGO (TerraMar) kurarak, küresel bir dokunulmazlık zırhı ve yeni bir nüfuz alanı inşa etmiştir.

Akademi ve "Baal" Sembolizmi

Epstein, hüküm giydikten sonra bile Nobel ödüllü bilim insanlarını ağırlamaya ve kuantum hesaplama, evrimsel kod gibi projelere devasa bağışlar yapmaya devam etmiştir.

Akademik Sızma: Sadece bir bağışçı değil, akademik tartışmaların içinde yer alan bir figür olarak tıp kongrelerine ve araştırma merkezlerine dahil olmuştur.

İsim Tercihi: Yazıda dikkat çekilen çarpıcı bir detay da Jeffrey Epstein’in banka hesabının adını, antik bir tanrı/put olan "Baal" koyacak kadar kimliğine ve inancına vurgu yapmasıdır.