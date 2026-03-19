Tadına bakmadan almayın: İyi baklavanın 3 büyük sırrı açıklandı

Baklava satın alırken altın sarısı parlak bir renk olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Ağzınızda çıtır sesi duymanız, çiğneme ihtiyacı hissetmemeniz lazım. Bunu yerken boğazınızı yakmayacak, lezzet verecek size. Yeme ihtiyacı hissedeceksiniz, midenizi yakmayacak. Ama kalitesiz bir baklava aldığınızda bir dilim yersiniz ikinci dilim ağır olur yiyemezsiniz, boğazınızı yakar, midenizi yakar. Tüketici bildiği, tanıdığı, güvendiği yerlerden baklavasını alsın. Hatta baklavayı almadan da bir dilim istesin, tadına baksın da alsın" diye konuştu. Yıldırım, online satışla yurt dışına da baklava gönderildiğini belirterek, bayram sebebiyle yurt dışı siparişlerde kısmen de olsa bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Baklavanın bir el sanatı olduğunu ve sektörde çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, İstanbul'da iki meslek lisesinde baklavacılık bölümü açıldığını, gelecek yıllarda diplomalı baklava ustaları yetişeceğini, böylece sektörün geleceğini de garanti altına alacaklarını sözlerine ekledi.