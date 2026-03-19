Tadına bakmadan almayın: İyi baklavanın 3 büyük sırrı açıklandı

“KALİELİ BİR BAKLAVA YEMEK İSTEDİĞİNİZDE 2 BİN LİRAYI BULUYOR” Yıldırım, baklavada fiyatı oluşturanın içerisinde kullanılan ham madde kalitesi ve ham madde miktarı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Fıstığı ne kadar bol kullanırsanız fiyatlar ona göre değişkenlik arz ediyor. Dernek olarak çalışmalarımızda merdiven altını en aza indirdik. Fakat hala az da olsa devam ediyor. Burada tüketicinin şuna dikkat etmesi lazım. Çok ucuza satılan baklavaları tercih etmemelerini tavsiye ediyoruz. 200 liraya, 150 liraya baklava satılıyor. Bu gerçekten mümkün olmayan bir satış rakamı. Bizim şu anda kullandığımız 1 kilo baklavadaki fıstık ve sade yağın maliyeti 550 lira ediyor. İki kalemden bahsediyorum. Unu, nişastası, şekeri, içi, gideri var. Tüketici sağlığını da dikkate alarak bunları (ucuz) tercih etmesin. Bunun yanında 500, 1000 liraya da satılıyor baklava. Bunlar tercih edilebilir, tüketilebilir. Hiçbir itirazımız yok. Ama kaliteli bir baklava yemek istediğinizde 2 bin lirayı buluyor."