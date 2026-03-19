  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O ülkede bayram namazı kılınmayacak! Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’ Siyonistler Dünyayı Krize Sürüklüyor: Ekonomiler çökecek! İran enerjiyi hedef alıyor! Basra Körfezi'ne füze saldırısı Suudi Arabistan'dan sert açıklama! "İran yanlış hesap yapıyor" İran misillemeye devam ediyor! Askeri deniz üssüne İHA saldırısı 19 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 19 Mart 2020: Yücel Çelikbilek'in vefatı (Beykoz eski Belediye Başkanı) BAE'de Habşan Doğal Gaz Tesisi'ne füze saldırısı İran misillemeleri başarılı oldu! ABD ve müttefik radar tesisleri vuruldu
‘Varsa sökün, üzülürsünüz” demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz!

Daha önceki açıklamasında ‘Varsa sökün, sonra üzülürsünüz’ diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptığı yeni açıklamada vatandaşı mutlu edecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çiftçi "Hem vatandaşın içine sinen, hem de sürüş emniyetini sağlayabileceğimiz bir yönetmelik hazırlayacağız. Vatandaşlarımız rahat olsun, herhangi bir şekilde endişeye kapılmasınlar. Hem onların mutlu olabileceği hem de sürüş emniyetini sağlayabileceğimiz bir yönetmelik hazırlayacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, milyonlarca sürücüyü tedirgin eden araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, "Yeni trafik kanununun sahadaki ilk uygulamalarına yönelik bazı eleştiriler ve tepkiler var. Bu ilk geri bildirimlerle ilgili, gelen ilk geri bildirimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:

BU İKİSİNİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKİYOR

"Birincisi sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Ancak fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor, ama sonradan takılanlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz."

KİMSE ENDİŞEYE KAPILMASIN

"Bu kanunun yasakladığı hususlardan birisi. Bunun için bir uygulama yönetmeliğin çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yönetmeliği çıkarıncaya kadar da bu konuda herhangi bir uygulama yapmayacağız. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. En kısa süre içerisinde çıkartacağız. Yönetmelik çıkana kadar rehberlik çalışmalarımız devam edecek.

O yüzden vatandaşlarımız rahat olsun, yani herhangi bir şekilde endişeye kapılmasınlar. Hem onların mutlu olabileceği, yani içlerine sinen, hem de sürüş emniyetini sağlayabileceğimiz ikisini bir arada gerçekleştirebileceğimiz bir yönetmelik hazırlayacağız inşallah."

Yerel

Trafikte coplu kavgaya ağır ceza: 180'er bin lira para cezası, ehliyete 60 gün el koyma, araçlara 60 gün men…
Gündem

Yaşam

Yerel

Yerel

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sassas

Sayın bakanım multu medya olayınız çok dok doğru bir karar eğer yola etkisi varsa yok eski yerine takılmışssa görüşü engellemiyorsa sökülmemeli takılmasına müsade edilmeli günğmüzün şartları gereği ha takılacak cihazların bazı özelliklerine müdahale edebilsinz cezada uygulayın yutup falan olmamalı müzük rafyo vs navigasyon bunlar serbest olmalı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23