‘Varsa sökün, üzülürsünüz” demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz!

İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, milyonlarca sürücüyü tedirgin eden araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, "Yeni trafik kanununun sahadaki ilk uygulamalarına yönelik bazı eleştiriler ve tepkiler var. Bu ilk geri bildirimlerle ilgili, gelen ilk geri bildirimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:

BU İKİSİNİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKİYOR

"Birincisi sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Ancak fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor, ama sonradan takılanlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz."

KİMSE ENDİŞEYE KAPILMASIN

"Bu kanunun yasakladığı hususlardan birisi. Bunun için bir uygulama yönetmeliğin çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yönetmeliği çıkarıncaya kadar da bu konuda herhangi bir uygulama yapmayacağız. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. En kısa süre içerisinde çıkartacağız. Yönetmelik çıkana kadar rehberlik çalışmalarımız devam edecek.

O yüzden vatandaşlarımız rahat olsun, yani herhangi bir şekilde endişeye kapılmasınlar. Hem onların mutlu olabileceği, yani içlerine sinen, hem de sürüş emniyetini sağlayabileceğimiz ikisini bir arada gerçekleştirebileceğimiz bir yönetmelik hazırlayacağız inşallah."