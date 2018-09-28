Erdoğan: Bunları burada konuşmak istemezdim ama...

Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları:

Bir konunun altını çizmeden edemeyeceğim.

Sayın Steinmeier'in, Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları konusundaki endişelerini burada şöyle bir açıklığa kavuşturmanın faydalı olacağına inanıyorum.

Görüyorum ki burada yanlış bir bilgilendirme var. Herhalde teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Eğer birileri benim ülkemde teröre bulaşıyorsa, bu hangi sınıftan olursa olsun, yargı makamları bunun gereğini yapar. Bu, Almanya'da da olsa bu böyledir, başka bir ülkede de olsa böyledir.

Benim ülkemde, AB'de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın mensupları şu anda Almanya'da elini kolunu sallaya sallaya dolaşmakta, Almanya'nın devasa caddelerinde gösteriler yapmaktadır.

Bunlara niçin müsade ediliyor? Benim ülkemde binlerce insanı öldüren teröristlerin burada elini kolunu sallaya sallaya dolaşması doğru mu?

Ben aslında bugün burada bunu konuşmak istemezdim.

Ayrıntılar geliyor...