Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Beştepe'de eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüşecek.



PROGRAMDA YOKTU

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi: Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.