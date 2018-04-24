Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Beştepe'de Bülent Arınç ile görüşecek.24 Nisan 2018 Salı 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Beştepe'de eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüşecek.
PROGRAMDA YOKTU
Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi: Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.
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