Erdoğan bu tabloya neden meydan okumasın?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masanın koalisyon krizlerini andıran kavgalarına değindi.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan’ın karşısında 6 lider var. Bunların hepsi birbiriyle kavgalı.

Kılıçdaroğlu, adaylığına destek vermediği için Akşener’den rahatsız.

Akşener ise Hüseyin Baş’ı masaya oturtma operasyonunu engellediği için Temel Karamollaoğlu’nu istemiyor. Ali Babacan’dan rahatsız, Gültekin Uysal’ın masada Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü gibi hareket etmesine tepkili.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağına inanıyor, bir CHP milletvekiline, “O Alevi kazanamaz” demiş. Zaten Ali Babacan’la araları kötü. Ali Babacan ise başta Akşener olmak üzere alayından rahatsız.

Bu tablo karşısında Erdoğan neden meydan okumasın?

6’LI MASANIN İMAJI

Son günlerde yaşanan tartışmalarla birlikte 6’lı masanın imajı çok büyük zarar gördü. 6’lı masanın adı artık kriz masası oldu.

Erdoğan da 6’lı masayı krizden vurdu. “Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri kavgalarıyla milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor, eskiden bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatıyorlar” dedi.

6’lı masanın kendine yaptığını AK Parti yapamazdı. AK Parti “Bunlar geçmişin koalisyon krizlerini yaşatacaklar” dese belki bu kadar inandırıcı olmazdı. Ama 6’lı masa AK Parti’ye ihtiyaç bırakmadı.