  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan bu tabloya neden meydan okumasın?
Siyaset

Erdoğan bu tabloya neden meydan okumasın?

Altılı masada herkesin birbirine girmesine ve koalisyon krizlerini andırmasına dikkat çeken Abdulkadir Selvi, "Bu tablo karşısında Erdoğan neden meydan okumasın?" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 11:32:00 -
Erdoğan bu tabloya neden meydan okumasın?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masanın koalisyon krizlerini andıran kavgalarına değindi.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan’ın karşısında 6 lider var. Bunların hepsi birbiriyle kavgalı.

Kılıçdaroğlu, adaylığına destek vermediği için Akşener’den rahatsız.

Akşener ise Hüseyin Baş’ı masaya oturtma operasyonunu engellediği için Temel Karamollaoğlu’nu istemiyor. Ali Babacan’dan rahatsız, Gültekin Uysal’ın masada Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü gibi hareket etmesine tepkili.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağına inanıyor, bir CHP milletvekiline, “O Alevi kazanamaz” demiş. Zaten Ali Babacan’la araları kötü. Ali Babacan ise başta Akşener olmak üzere alayından rahatsız.

Bu tablo karşısında Erdoğan neden meydan okumasın?

6’LI MASANIN İMAJI

Son günlerde yaşanan tartışmalarla birlikte 6’lı masanın imajı çok büyük zarar gördü. 6’lı masanın adı artık kriz masası oldu.

Erdoğan da 6’lı masayı krizden vurdu. “Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri kavgalarıyla milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor, eskiden bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatıyorlar” dedi.

6’lı masanın kendine yaptığını AK Parti yapamazdı. AK Parti “Bunlar geçmişin koalisyon krizlerini yaşatacaklar” dese belki bu kadar inandırıcı olmazdı. Ama 6’lı masa AK Parti’ye ihtiyaç bırakmadı.

Altılı masada alınan nefesi bile bilen o isim açıkladı! Masanın adayı...
Altılı masada alınan nefesi bile bilen o isim açıkladı! Masanın adayı...

Medya

Altılı masada alınan nefesi bile bilen o isim açıkladı! Masanın adayı...

Altılı masadan skandal hazırlık! Eski istihbaratçı
Altılı masadan skandal hazırlık! Eski istihbaratçı "Bunu yapacaklar" deyip duyurdu

Medya

Altılı masadan skandal hazırlık! Eski istihbaratçı "Bunu yapacaklar" deyip duyurdu

Duyan, kulaklarına inanamadı! Altılı masa iktidara gelirse, bir gecede...
Duyan, kulaklarına inanamadı! Altılı masa iktidara gelirse, bir gecede...

Medya

Duyan, kulaklarına inanamadı! Altılı masa iktidara gelirse, bir gecede...

‘Altılı Masa’nın tek vaadi yıkım
‘Altılı Masa’nın tek vaadi yıkım

Gündem

‘Altılı Masa’nın tek vaadi yıkım

Erdoğan 6'lı masaya bombayı bıraktı! Büyük kriz patlak verdi
Erdoğan 6'lı masaya bombayı bıraktı! Büyük kriz patlak verdi

Gündem

Erdoğan 6'lı masaya bombayı bıraktı! Büyük kriz patlak verdi

Türkiye düşmanlarıyla altılı masanın söylemleri... Bunlar tesadüf değil!
Türkiye düşmanlarıyla altılı masanın söylemleri... Bunlar tesadüf değil!

Siyaset

Türkiye düşmanlarıyla altılı masanın söylemleri... Bunlar tesadüf değil!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23