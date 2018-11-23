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Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum

Prof. Dr. Canan Karatay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği 'bu işi çözün' talimatını yorumladı.

23 Kasım 2018 Cuma 06:34
Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum

Konferans sonrası soruları yanıtlayan Karatay, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na 'Biri çıkıyor ekmek yiyin diyor biri de yemeyin diyor. Biri yağı için diyor diğeri başka bir şey. Vatandaşın kafası karışıyor, bu işi çözün.' talimatı verdi. Siz ne diyorsunuz?" sorusuna "Ben de çözelim diyorum." yanıtını verdi.

Çözüm nasıl olacak?

"Çözelim dediniz ama sizce nasıl çözülür?" sorusuna karşılık Karatay, "Çözüm çok önemli. Bir devlet politikası olması lazım. Çözüm de yavaş yavaş başlamış durumda. Okullarda gazlı içecekler artık satılmıyor. Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının katkısı olması lazım. Okullara paketli gıda girmeyecek, çocuklara paketli gıda verilmeyecek. Gençlerimiz hastalanmayacak. En önemli çözüm de gebelere şeker yüklemesi yapılmayacak." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız ön ayak olmalı"

Bu konuda mutlaka tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Karatay, gençlerin ve çocukların sağlıklı beslenmesinin şart olduğunu belirtti. Karatay, "Milli Eğitim Bakanının, Sağlık Bakanının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın buna mutlaka ön ayak olmasını istiyorum." dedi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 06:34
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