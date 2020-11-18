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Gündem Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahat de yapılamayacak
Gündem

Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahat de yapılamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı koronavirüs kısıtlamaları İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşlar, özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmayacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 08:28:00 -
Erdoğan bu detayı açıklamamıştı! Sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahat de yapılamayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Buna göre, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Muafiyet şartları neler?

Söz konusu tedbirde;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı'na ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

Hafta sonu yasağı nasıl olacak?

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları ise şu şekilde; ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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