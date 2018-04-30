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Erdoğan: Bu bir diriliştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Parlamentosu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeniden bir tarih ayağa kalkıyor. Bu bir diriliştir. Artık Türkiye-Özbekistan'a geliş gidişler çok daha fazla olacak" ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:43
Erdoğan: Bu bir diriliştir

Özbekistan Parlamentosu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine "Çok değerli kardeşlerim, sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Özbekistan halkını selamlıyorum. Ata yurdumuz ve göz bebeğimiz Özbekistan'a yaptığımız ziyaretim vesilesiyle siz değerleri kardeşlerime hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlere bu fırsatı bana verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maveraünnihir'in merkezinde yer alan Özbekistan'da olunca kendimizi evimizde gibi hissediyoruz." diye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu;

25 ANLAŞMA İMZALADIK

"Güçlü işbirliği yaparak ilişkilerimizi kardeşliğimize yakışır noktaya süratle getireceğiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni oluşturduk. Tarımdan turizme her alanda iş birliğimi daha da kuvvetlendireceğiz.Bugün 25 anlaşma imzaladık. Özbekistan herhalde bugüne dek böyle büyük bir paket imzalamamıştır.

BU BİR DİRİLİŞTİR

Yer altı, yer üstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli topraklardır. 2017'de ticaret hacmimiz 1.5 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak.Büyük bir iş adamı grubuyla Özbekistan'a geldik. Onlara yeni bir heyecan vereceğiz. Girişimcilik ruhunu farklı şekilde anlatacağız. Buhara'nın, Semerkand'ın manevi iklimini yaşamak için insanlarımız buraya geliyor, yeniden bir tarih ayağa kalkıyor. Bu bir diriliştir. Artık Türkiye-Özbekistan'a geliş gidişler çok daha fazla olacak.

İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ

Küresel anlamda çok çalkantılı günler geçiriyoruz. Barış ve istikrarın bir an önce hakim olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız.Bölgesel sahiplenme ve iş birliği istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır.Ortak çabalarımızla medeniyetlerin beşiği bu kadim coğrafyayı sulh ve huzurun kaynağı haline getireceğimize inanıyorum."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:43
  1. Özbekistan
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