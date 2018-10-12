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Erdoğan: Ben Kılıçdaroğlu'nun ne mal olduğunu bilirim

Kılıçdaroğlu'nun hastane iddiasını yalanlayan Erdoğan, "Ben onun ne mal olduğunu bilirim" dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 15:15
Erdoğan: Ben Kılıçdaroğlu'nun ne mal olduğunu bilirim

Isparta'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir hastanede maddi imkansızlıktan dolayı ameliyatların yasaklanması talimatı verildiğini iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Erdoğan, "Ben onun ne mal olduğunu bilirim. Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman, hastanelerde bir röntgen için 8 ay sonra randevu veriliyordu." dedi. 

Erdoğan şöyle konuştu:

Onu SKK'nın başında olduğu zamandan beri. SSK'yı nasıl çökerttiğini iyi bilirim. Ameliyatların durdurulduğu iddiası tamamen yalandır. Sen bittin, tükendin. Aziz milletim sana öyle bir ders verecek ki.

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:15
  1. Isparta
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Şeref KazanŞeref Kazan49 dk önce
    Bir rontgrn için 8 ay şimdi bir ultrason için 2 ay bazen 3 ay sonraya gün veriliyor Kemal döneminde o kadar Çalıyorlardıki cihaz yoktu Şimdi Özel hastanelerepara aktarmak içinözele gidilmesi için her yol deneniyor şimdi daha kötü hemvatandaş soyuluyor hem devlet
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