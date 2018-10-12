Erdoğan: Ben Kılıçdaroğlu'nun ne mal olduğunu bilirim

Isparta'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir hastanede maddi imkansızlıktan dolayı ameliyatların yasaklanması talimatı verildiğini iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Erdoğan, "Ben onun ne mal olduğunu bilirim. Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman, hastanelerde bir röntgen için 8 ay sonra randevu veriliyordu." dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Onu SKK'nın başında olduğu zamandan beri. SSK'yı nasıl çökerttiğini iyi bilirim. Ameliyatların durdurulduğu iddiası tamamen yalandır. Sen bittin, tükendin. Aziz milletim sana öyle bir ders verecek ki.”

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