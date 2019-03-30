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Erdoğan Bayrampaşa'dan seslendi! "15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın?"

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde düzenlenen AK Parti Mitingi'nde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:33
Erdoğan Bayrampaşa'dan seslendi! "15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın?"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde halka seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

CHP'nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında, 9'unu da kaybetti. HDP derseniz Kandil'den emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanımefendi ise 15 Temmuz öncesinde başbakan olacağım diye dolaşıyordu. Saadet'in adından başka bir şeyi kalmamış. Bizim asıl üzüldüğümüz nokta bu partilere gönül vermiş kardeşlerimin iradelerini pazarda açık artırmaya çıkarılmış olmalarıdır. Ülkemiz demokrasisinin bugünkü noktasına gelmesi için çok uğraştık.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm kardeşlerimin oylarına sahip çıkmalarını istiyorum. Kendimizle birlikte evlatlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımızın kararı sandıktan çıkacak karara bağlı.

Birisi çıkmış intikam diyor. 15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın? Şimdi işin rengi değişti. İllerimiz ve ilçelerimizin belediye başkanları niye terör baronlarını ilgilendiriyor. Mesele sadece belediye başkanları meselesi değil. Burada işin altında başka şeyler var. Belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz. Peki bu CHP neydi 1994'te? Çöp, çukur, çamur. Kurdukları ittifakın adı ne, zillet ittifakı.

Meseleyi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler.

Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye, taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletimiz cevapsız bırakır mı?

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:33
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti
  5. Bayrampaşa
  6. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • TelloTello1 sa önce
    Yahu belediye başkanı seçimi ile, 15 Temmuz’un intikamının ne alakası var. O hain kalkışmayı belediye seçimi ile karıştırmayın. Lütfen 15 Temmuz gibi çok değerli halkın direnişini ucuz politikalara alet etmeyin. 15 Temmuz’a biraz saygınız olsun.

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