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Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi camisinde kıldı. Başkan Erdoğan'ın kendisine oyuncak hediye ettiği bir kız cami çıkışında yaşadıklarını anlattı.

21 Ağustos 2018 Salı 11:02
Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Namazdan 15 dakika önce camiye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş güzergahı üzerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Namaz sonrası mahalle sakinleri ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanının kendisine oyuncak hediye ettiği ve Belçika'dan Türkiye'ye tatile gelen bir kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini ifade ederken, "Merhaba Cumhurbaşkanım. Seni çok seviyorum. Belçika'dan geldim. Sizi Belçika'da savunuyorum. Sizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bana satranç takımı verdi, kardeşime de araba verdi. Kendisi ile fotoğraf çektirdim" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 11:02
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