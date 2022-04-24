Erdoğan Bayraktar kimdir, nereli kaç yaşında? Erdoğan Bayraktar ne iş yapıyor?

Erdoğan Bayraktar 10 Ekim 1948 tarihinde Trabzon'un Of ilçeinde doğdu. Türk mühendis, bürokrat ve siyasetçi. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı.

Eğitimine İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı'nda, Metropol Şehirlerde Alternatif Yerleşim Birimleri konusunda Yüksek Lisans derecesi aldı. Bükreş Üniversitesi'nde de inşaat sözleşmeleri konusunda tez hazırlayarak derece almıştır.

1977-1979 yılları arasında vatani görevini ifa ederken, Eskişehir-Afyon-Kütahya-Balıkesir illerinde askeri lojman inşaatlarında Kontrol Amiri Vekili olarak 6 bin konutun inşaatını denetlemiştir. İstanbul ve Eminönü belediyelerinde Belediye Meclis Üyeliğinde; ayrıca, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ’ta Genel Müdürlük görevinde bulundu. Genel Müdürlük görevi sırasında, İstanbul’un 11 değişik bölgesinde 17 bin konuttan oluşan yerleşim birimleri üretimini gerçekleştirmiştir.

2000-2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı. 2001–2002 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi PORTAŞ Genel Müdür Danışmanlığı yaptı. 2002 yılının Aralık ayından 10 Mart 2011 tarihine kadar Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönem Trabzon Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. 25 Ara 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bakanlık ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.